Emekli olmadan bin 500 lira ödenek alma fırsatı

Çalışmadan emekli olmak için ise kendi primlerini isteğe bağlı olarak yatırmak isteyenlerin bugünkü asgari ücret üzerinden hesapladığımızda her ay 649,44 TL olmak üzere 25 yıl prim karşılığı 194.832 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

SİGORTASIZ VE KARŞILIKSIZ EMEKLİLİK

Hiç çalışmanız yoksa daha doğrusu SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı priminiz yoksa ya da emeklilik için yeterli primlerinizin olmaması nedeniyle SGK'dan emekli olamıyorsanız üzülmeyin bunun da yolu var.

65 yaşına gelmiş iseniz kadın-erkek fark etmiyor her 3 ay için devletten karşılıksız 1500 TL almanız çok kolay.

NÜFUS CÜZDANI İLE BAŞVURMAK YETERLİ

Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak için resmi ikametgahınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. kimlik numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurmanız yeterli.

Başvurunuz üzerine;

Türk vatandaşı olmanız ve 65 yaşını doldurup doldurmadığınız,

Türkiye'den İsa Karakaş'ın yazısına göre, kendiniz ve eşiniz dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliriniz, (asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden) 801,5 TL'den az ise, 1. yaş aylığı bağlanacaktır.

Halen 3 ayda bir toplu ödeme şeklinde yapılmaktadır.

Halen 784,64 TL olarak 3 ayda bir yapılan bu ödeme "Torba Kanun"la birlikte 1500 TL olacaktır.

SAĞLIKTAN BEDAVA FAYDALANMA İMKANI DA OLACAK

Torba Kanun, hükümet tarafından verildiğinden çok yakında kanunlaşacaktır. Dolayısıyla emekli olamayan 65 yaşını doldurmuş vatandaşlar hiçbir SGK primi dahi ödemeden her 3 ayda bir toplu olarak 1500 TL alma fırsatı yakalamış olacaktır.

3 ayda bir toplu olarak 1500 TL almanın yanı sıra herhangi bir genel sağlık sigortası primi yatırmadan ayrıca SGK'nın sağlık yardımlarından da faydalanma imkanına kavuşacaklardır.