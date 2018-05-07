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Emekli olmadan bin 500 lira ödenek alma fırsatı

Emeklilik, kadın-erkek herkesin en büyük beklentisi. Ancak 'dan emekli olmak için uzun yıllar çalışmak gerekiyor. Ayrıca çalışılan tüm sürelere ilişkin primlerin de SGK hesabına yatması ve yaş şartının yerine getirilmiş olması gerekiyor. Ama emekli olmadan da ayda bin 500 lira alınabilir.

Emekli olmadan bin 500 lira

Çalışmadan emekli olmak için ise kendi primlerini isteğe bağlı olarak yatırmak isteyenlerin bugünkü üzerinden hesapladığımızda her ay 649,44 olmak üzere 25 yıl prim karşılığı 194.832 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

SİGORTASIZ VE KARŞILIKSIZ EMEKLİLİK
Hiç çalışmanız yoksa daha doğrusu SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı priminiz yoksa ya da emeklilik için yeterli primlerinizin olmaması nedeniyle 'dan emekli olamıyorsanız üzülmeyin bunun da yolu var.

65 yaşına gelmiş iseniz kadın-erkek fark etmiyor her 3 ay için devletten karşılıksız 1500 TL almanız çok kolay.

NÜFUS CÜZDANI İLE BAŞVURMAK YETERLİ
Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak için resmi ikametgahınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. kimlik numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurmanız yeterli.

Başvurunuz üzerine;

Türk vatandaşı olmanız ve 65 yaşını doldurup doldurmadığınız,

'den İsa Karakaş'ın yazısına göre, kendiniz ve eşiniz dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliriniz, (asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden) 801,5 TL'den az ise, 1. yaş aylığı bağlanacaktır.

Halen 3 ayda bir toplu ödeme şeklinde yapılmaktadır.

Halen 784,64 TL olarak 3 ayda bir yapılan bu ödeme ""la birlikte 1500 TL olacaktır.

SAĞLIKTAN BEDAVA FAYDALANMA İMKANI DA OLACAK
Torba Kanun, hükümet tarafından verildiğinden çok yakında kanunlaşacaktır. Dolayısıyla emekli olamayan 65 yaşını doldurmuş vatandaşlar hiçbir SGK primi dahi ödemeden her 3 ayda bir toplu olarak 1500 TL alma fırsatı yakalamış olacaktır.

3 ayda bir toplu olarak 1500 TL almanın yanı sıra herhangi bir genel sağlık sigortası primi yatırmadan ayrıca SGK'nın sağlık yardımlarından da faydalanma imkanına kavuşacaklardır.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 18:37
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