Dolandırıcıların yolladığı bu mesaja dikkat





Tüketici örgütlerinin temsilcileri, son dönemde çok şikayet aldıkları "Bedava tatil kazandınız" mesajıyla başlayan süreçle yapılan devre mülk dolandırıcılığına karşı tüketicilere uyarıda bulundu.

Devremülk ve Tüketici Koruma Derneği Başkanı Özkan Oran, kendisinin de bu konuda mağdur edildiğini belirterek, mağdurlarla bir araya gelerek dernek kurduklarını söyledi.

Bir şirket tarafından "Bedava tatil kazandınız" diye arandıklarını ve sürecin böyle başladığını anlatan Oran, şöyle konuştu: