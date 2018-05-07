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Erdoğan'dan, 'nin görüşme talebine yanıt

, 'nin Cumhurbaşkanı adayı 'nin randevu talebine ilişkin, "Partimde kendilerini kabul edebilirim" dedi

Erdoğandan İncenin talebine cevap

, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda cumhurbaşkanı adayı 'nin randevu talebi ile ilgili soruya Erdoğan, "Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyorum. Partimize kabul edebiliriz. Çünkü burada kabul olayı farklı bir olay. Şu anda bizler partilerin adayları olarak seçime girmiş bulunuyoruz. Partimin genel başkanı olarak partide kabulün daha doğru olacağını düşünüyorum. Randevu talebinde bulundular ve bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap veririz." şeklinde yanıt verdi.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 19:30
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