Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da Türkiye Bankalar Birliği 61. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Konut kredisi faizleri için bankaların kampanya başlatacağını duyuran Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Başbakan Yıldırım'dan konut faizleriyle ilgili müjde
Etiketler: konut kredisi , faiz , Binali Yıldırım
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