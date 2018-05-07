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Başbakan Yıldırım'dan konut leriyle ilgili müjde

Başbakan , İstanbul'da Türkiye Bankalar Birliği 61. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. leri için bankaların kampanya başlatacağını duyuran Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 14:33
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