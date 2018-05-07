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Ahmet ağladı!

’da nde oynayan , bıçaklandı. Gözyaşlarına boğulan çocuk, hastaneye kaldırıldı...

Ahmet ağladı!
Bıçaklanan çocuk, bahçe kapısı kilitli olunca sedyeyle duvar üstünden geçirildi. Olay dün 'da meydana geldi. Ahmet Güler (13), arkadaşlarıyla nde oynamaya başladı. Yanlarına giden grubun içindeki bir kişi, Güler'i bıçakladı. Küçük çocuk kanlar içinde yere yığıldı. Arkadaşları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Güler, müdahalenin ardından hafta sonu nedeniyle bahçe kapısının kilitli olması üzerine sedyeyle bahçe duvarının üstünden geçirilerek, ambulansa alındı. Bu sırada oğlunun bıçaklandığını öğrenen anne Pınar Güler, sinir krizi geçirdi. Küçük çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi alındı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Sadyeye alınan Ahmet, bahçe duvarının üstünden geçirildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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