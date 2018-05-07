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ABD’li papaz yeniden hakim karşısında

’ın iadesini istediği ABD’li Andrew Brunson’un ikinci duruşması başladı. Duruşma gizli tanıkların dinlenmesi ile devam ediyor.

ABD’li papaz yeniden hakim karşısında
ABD Başkanı 'ın, Cumhurbaşkanı 'dan iadesini istediği, İzmir'de terör örgütleri ve adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu rahip , bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

GİZLİ TANIKLAR DİNLENİYOR
35 yıl hapis cezası istenilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson davası 16 Nisan'da görülen ilk duruşma ile başlamıştı. Aliağa'daki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu kampüsünde bugün ikinci kez görülen duruşma kimlik yoklamasıyla başladı. Duruşma gizli tanıkların dinlenmesi ile devam ediyor.

ABD'Lİ KONSOLOSLUK YETKİLİLERİ DE TAKİP EDİYOR
Duruşmayı izlemek için ABD'li konsolosluk yetkilileri ve çok sayıda yabancı basın mensubu da izleyiciler arasında bulunuyor. Rahip Andrew Craig Brunson'un eşi Norine Brunson da duruşma salonunda sanık yakınlarına ayrılan bölümde oturdu. Bu arada, duruşma için cezaevi kampüsü girişinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma, cezaevi kampüsü güzergahına iki arama noktası kurdu. Davayı izlemek isteyenler bu arama noktalarında geçtikten sonra cezaevine kampüsüne ulaştı.
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 11:09
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