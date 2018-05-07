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'li papaz hakkında ara karar!

Trump’ın, Cumhurbaşkanı ’la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını istediği rahip bugün ikinci kez hâkim karşısına çıktı.

FETÖ papazı hakkında ara karar!

Türkiye'de ve lehine faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ve yargılanan 'li papaz , ikinci kez hakim karşısına çıktı. Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Papazın bir sonraki duruşması 18 Temmuz'da görülecek.

ABD Başkanı , Cumhurbaşkanı 'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını istemişti ve bir süredir ABD'den, Türk yargısına papaz için baskı yapılmaya çalışılıyor.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 20:55
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