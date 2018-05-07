Türkiye'de FETÖ ve PKK lehine faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ve yargılanan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Papazın bir sonraki duruşması 18 Temmuz'da görülecek.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını istemişti ve bir süredir ABD'den, Türk yargısına papaz için baskı yapılmaya çalışılıyor.
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