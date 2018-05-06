;
Yol Durumu
  1. Mecburen Muharrem
  2. Tuzla’dan sözde müdürler çıktı

vurgusu

Danışma Kurulu Başkanı ve Enerji Bakanı , “İstanbul Gençlik Festivali”ne katıldı.

Yerli teknoloji vurgusu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde ikincisi düzenlenen Istanbul Gençlik Festivali'nde gençlerle bulustu. Yerli teknoloji ve yerli enerjinin önemine dikkat çeken Albayrak "Afrin'de Türkiye'nin 2009 yılına kadar henüz hiç üretemedigi silahlı insansız hava araçları (SIHA) ve insansız hava araçları (IHA) çok etkili oldu. Yani, Afrin'deki harekatta basarılı olmamızda yerli teknolojimizin önemi var" diye konustu.

Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar