Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde ikincisi düzenlenen Istanbul Gençlik Festivali'nde gençlerle bulustu. Yerli teknoloji ve yerli enerjinin önemine dikkat çeken Albayrak "Afrin'de Türkiye'nin 2009 yılına kadar henüz hiç üretemedigi silahlı insansız hava araçları (SIHA) ve insansız hava araçları (IHA) çok etkili oldu. Yani, Afrin'deki harekatta basarılı olmamızda yerli teknolojimizin önemi var" diye konustu.
Yerli teknoloji vurgusu
İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan ve Enerji Bakanı Berat Albayrak, “İstanbul Gençlik Festivali”ne katıldı.
Etiketler: Bilal Erdoğan , Berat Albayrak , İstanbul Gençlik Festivali , yerli teknoloji
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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