İnce tehdit

Muharrem İnce flaş bir kararla CHP'den cumhurbaşkanı adayı gösterildi. Takvim.com.tr yazarı Zafer Şahin bugünkü yazısında Muharrem İnce'nin adaylık sürecine ilişkin çok özel kulis bilgilerini sizler için kaleme aldı.



İşte Zafer Şahin'in bugünkü yazısı;



CHP'de Muharrem İnce'nin sürpriz Cumhurbaşkanlığı adaylığının altından 40 milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğu'na çektiği tarihi rest çıktı. TAKVİM'in ulaştığı kulis bilgilerine göre İnce'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla sonuçlanan süreç şöyle gelişti: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü çatı aday yapma planı tutmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz Salı günü AK Partili eski bakan Ali Babacan ile buluştu. Babacan'a çatı adaylık teklifinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi parti içinde büyük tepki yarattı. Muharrem İnce ekibi ve sol kanattan 40 milletvekili Kılıçdaroğlu'na "Babacan'ı aday gösterirseniz parti bölünür. Biz de 20 milletvekilinin imzasıyla kendi adayımızı çıkarırız" resti çekti. Hiç beklemediği bu tepki karşısında geri adım atmak zorunda kalan Kılıçdaroğlu, yakın ekibini dahi hayretler içeresinde bırakan bir karar alarak en büyük rakibi Muharrem İnce'yi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yapmak zorunda kaldı.

KESİCİ VE KOÇ TEPKİLİ

İnce'nin tehdidine boyun eğmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki CHP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen İlhan Kesici'den geldi. Kesici, parti tarafından resmi açıklama yapılmadan İnce'nin adaylığını gazetecilere açıkladı. Kesici'nin bu tavrı "Kendisine verilen söz tutulmadığı için intikam alıyor" şeklinde yorumlandı. İnce'nin sürpriz adaylığı bazı genel başkan yardımcılarının da moralini bozdu. CHP'nin adayını açıkladığı törende kürsüye çıkan İnce'yi genel başkan yardımcıları Öztürk Yılmaz ve Haluk Koç'un alkışlamaması dikkat çekti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi kürsüye çağırırken "Gel bakalım Muharrem İnce" sözleri ise "Kemal Bey bozulan imajını düzeltmeye ve 'patron hala benim' mesajı vermeye çalışıyor" şeklinde yorumlandı.