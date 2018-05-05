Yanlış masraf

ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stephanie Clifford'a seçimlerden önce "susması karşılığında" ödeme yapıldığını ilk kez kabul etti. Ortalık fena karıştı. Daha önce ödemeyle ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını belirten Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Clifford ile ilişki iddialarını reddederken, bu kişiye ödeme yapıldığını kabul etti ancak ödeme için başkanlık kampanyası fonlarının hiçbir şekilde kullanılmadığını savundu. Trump'ın yeni avukatı Rudy Giuliani de söz konusu ödemenin başkanlık kampanya fonlarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Giuliani, Trump'ın 10 gün önceye kadar anlaşmanın ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmadığını öne sürdü.
BİLDİRİLMESİ GEREKTİ
Kampanya bağışları konusunda yasa uzmanı Lawrence Noble "Bunun amacı Daniels'ın, Trump'ın seçim kampanyasına zarar vermesini önlemek içinse, Cohen'in yaptığı ödeme kampanyaya kredi vermek oluyor" diye konuştu. Yasaya göre eğer Cohen, Trump'ın kampanyasına kredi verdiyse, ona yapılan geri ödemenin seçimle alakalı masraf olarak Federal Seçim Komisyonu'na da bildirilmesi gerekiyordu. Bunun kasten saklanması ise yine bir ihlal ve suç oluşturuyor.
BİLDİRİLMESİ GEREKTİ
Kampanya bağışları konusunda yasa uzmanı Lawrence Noble "Bunun amacı Daniels'ın, Trump'ın seçim kampanyasına zarar vermesini önlemek içinse, Cohen'in yaptığı ödeme kampanyaya kredi vermek oluyor" diye konuştu. Yasaya göre eğer Cohen, Trump'ın kampanyasına kredi verdiyse, ona yapılan geri ödemenin seçimle alakalı masraf olarak Federal Seçim Komisyonu'na da bildirilmesi gerekiyordu. Bunun kasten saklanması ise yine bir ihlal ve suç oluşturuyor.
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