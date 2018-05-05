İstanbul'un trafik çilesine taksicilerin vukuatları da eklendi. Vatandaş canından bezdi. Uyuşturucu kullanan taksi şoförü, bariyerlere daldı... Eli bıçaklı taksici ise Uberci zannettiğini servis şoförünü bıçakladı. Zeytinburnu'nda taksici E.Ç. uyuşturucu kullandı, kendinden geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere girdi. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından tedavi edilen E.Ç., uyuşturucu kullandığı anlaşılınca gözaltına alındı.
Eski boksör olduğunu belirten servis sürücüsü Mustafa Aydınoğlu, büyük tehlike atlattı.
'ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'
Fatih'te ise servis sürücüsü Mustafa Aydınoğlu (55), otele hacı kafilesi indirirken, yol bir süre trafiğe kapandı. Taksi sürücüsü, servis sürücüsünü Uberci zannederek, küfür etmeye başladı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Sinirlenen taksi şoförü, Aydınoğlu'na bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan talihsiz adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise kaçtı. Aydınoğlu şunları söyledi: "Karın boşluğuma, yüzüme bıçak salladı. Beni Uberci zannetti. Ağza alınmayacak küfürler etti. Tam bir adam öldürmeye teşebbüstü."
Eski boksör olduğunu belirten servis sürücüsü Mustafa Aydınoğlu, büyük tehlike atlattı.
'ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'
Fatih'te ise servis sürücüsü Mustafa Aydınoğlu (55), otele hacı kafilesi indirirken, yol bir süre trafiğe kapandı. Taksi sürücüsü, servis sürücüsünü Uberci zannederek, küfür etmeye başladı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Sinirlenen taksi şoförü, Aydınoğlu'na bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan talihsiz adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise kaçtı. Aydınoğlu şunları söyledi: "Karın boşluğuma, yüzüme bıçak salladı. Beni Uberci zannetti. Ağza alınmayacak küfürler etti. Tam bir adam öldürmeye teşebbüstü."
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