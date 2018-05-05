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Hükümetten açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Olağanüstü İslam Zirvesi, Filistin'in başkenti olarak -ü Şerif'in tarihi ve yasal statüsünün korunması konusunda uluslararası topluma zamanlı bir mesaj vermiştir." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü , İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, toplantıda yaptığı konuşmada, " İslam dünyasının kırmızı çizgisidir. 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Olağanüstü İslam Zirvesi, Filistin'in başkenti olarak Kudüs-ü Şerif'in tarihi ve yasal statüsünün korunması konusunda uluslararası topluma zamanlı bir mesaj vermiştir." dedi.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 08:56
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