Çanakale'nin Çan İlçesi'nde, dün saat 05.04'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çan'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Prof. Dr. Doğan Perinçek, depremin 'beklediği büyük depremin ayak sesleri' olduğunu söyledi.