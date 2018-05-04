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'de meydana gelen in ardından değerlendirmelerde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü’nden emekli olan Prof. Dr. Doğan Perinçek, Çanakkale depreminin büyük depremin habercisi olduğunu söyledi.

Çanakale'nin Çan İlçesi'nde, dün saat 05.04'te 4.3 büyüklüğünde bir meydana geldi. Çan'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Prof. Dr. Doğan Perinçek, depremin 'beklediği büyük depremin ayak sesleri' olduğunu söyledi.

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 07:38
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