Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye geçen hafta sonundan bu yana Karadeniz ve Marmara Denizi üzerinde oluşan, gece ve sabah saatlerinde yoğunlaşarak kıyı kesimlerini de etkisi altına alan alçak bulut kapalılığı ve sis hadisesinin, doğu bölgeleriyle İç Ege ve Göller Yöresi'nde atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle öğleden sonraları oluşan mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkisinde bulunuyor.
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! 5-6 Mayıs 2018 hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumuna ilişkin son raporlarını yayınladı. Hafta sonundan itibaren ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ankara için 4 günlük yağış uyarısı yapan MGM, İstanbul için de pazartesi gününe kadar yer yer sis ve pus, pazar ve pazartesi Anadolu yakasında, salı günü ise il genelinde hafif sağanak geçişler olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Hava durumu , marmara denizi , İç Anadolu , Doğu Akdeniz , Kuzey Ege , İstanbul , Ankara , Meteoroloji
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