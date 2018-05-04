Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye geçen hafta sonundan bu yana Karadeniz ve Marmara Denizi üzerinde oluşan, gece ve sabah saatlerinde yoğunlaşarak kıyı kesimlerini de etkisi altına alan alçak bulut kapalılığı ve sis hadisesinin, doğu bölgeleriyle İç Ege ve Göller Yöresi'nde atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle öğleden sonraları oluşan mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkisinde bulunuyor.