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Kocaeli merkezli dev FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvveleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda çoğunluğu muvazzaf asker 53 şüpheli gözaltına alındı. Firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli merkezli dev FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla aralarında daha önce meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 65 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Bursa, Balıkesir, Aydın, Ordu, Kırıkkale, Samsun, Eskişehir, Bartın ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 2 muvazzaf binbaşı, 1 ihraç yüzbaşı, 2 muvazzaf üsteğmen, 2'si muvazzaf 4 teğmen ve 34'ü muvazzaf 44 astsubay gözaltına alındı.

  • 04 Mayıs 2018, Cuma 20:16
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