Kocaeli merkezli dev FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla aralarında daha önce meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 65 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Bursa, Balıkesir, Aydın, Ordu, Kırıkkale, Samsun, Eskişehir, Bartın ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 2 muvazzaf binbaşı, 1 ihraç yüzbaşı, 2 muvazzaf üsteğmen, 2'si muvazzaf 4 teğmen ve 34'ü muvazzaf 44 astsubay gözaltına alındı.