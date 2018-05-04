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  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Şehir Hastanesi'ni 5 Mayıs'ta Erdoğan açacak

500 milyon euro yatırım yapılan ve en büyük şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Şehir Hastanesi, modern hizmet anlayışıyla kapılarını hastalarına açıyor.


ve kamu-özel iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında, hizmet vermeye başlayan 4 şehir hastanesine bir yenisi daha ekleniyor.

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 15:24
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