Sağlık Bakanlığı ve kamu-özel iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında, hizmet vermeye başlayan 4 şehir hastanesine bir yenisi daha ekleniyor.
Kayseri Şehir Hastanesi'ni 5 Mayıs'ta Erdoğan açacak
500 milyon euro yatırım yapılan ve en büyük şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Kayseri Şehir Hastanesi, modern hizmet anlayışıyla kapılarını hastalarına açıyor.
Etiketler: Kayseri , Kayseri Şehir Hastanesi , Recep Tayyip Erdoğan , Sağlık Bakanlığı
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