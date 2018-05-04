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19 Mayıs son dakika kaç gün tatil? 18 Mayıs Cuma yarım gün mü?

18 Mayıs cuma günü yarım gün mü, 19 mayıs tatili kaç gün ve 19 Mayıs hangi güne denk geliyor soruları merak konusu oldu. 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı bu sene haftasonu cumartesi gününe denk geliyor. Resmi tatili merak eden öğrenciler şimdide gözünü 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramına çevirdi. Peki 2018 yılı itibariyle 19 Mayıs hangi güne denk geliyor? Bu sene 18 Mayıs yarım gün mü olacak? Tatil planı yapanlar için işte resmi tatil detayları...

19 Mayıs son dakika kaç gün tatil? 18 Mayıs Cuma yarım gün mü?

Bu sene özellikle resmi tatillerin sürekli hafta içine denk gelmesi sebebiyle öğrenciler ve aileler kısa tatil planları yaptı. Peki 2018 yılı itibariyle 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı hangi güne denk geliyor. Resmi tatili sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler gözünü MEB'e çevirdi. Buna göre 18 Mayıs okullar yarım gün mü olacak? İşte tüm merak edilen sorular.

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimini açıkladı. Buna göre 2018 yılı itibariyle 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı cumartesi gününe gelmesi sebebiyle zaten okullar tatil olacağı için ekstra bir tatil verilmeyecek. Yani 1 Mayıs ve 23 Nisan'ta hafta içi tatil yapan öğrenciler bu sefer 19 Mayıs'ta tatil yapamayacak.

Peki 18 Mayıs Cuma günü törenler olması sebebiyle okullar yarım gün mü olacak? Henüz MEB bu konuyla ilgili bir açıklama yapmamasına karşın okulların 18 Mayıs'ta yarım gün olması beklenmiyor.

19 MAYIS NEDİR? NEDEN KUTLANIR?
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

  • 04 Mayıs 2018, Cuma 09:42
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