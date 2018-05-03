Seyyar sandık nedir? Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak seyyar sandık kurullarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

YSK'nin seyyar sandık kurullarının oluşturulması ve oluşturulacak sandıklardaki oy kullanımı, cumhurbaşkanlığı adaylığı kabul edilenlerden birini teklif edecek seçmenlerin kimlik tespiti için kullanılacak belgeler ile tutuklu ve hükümlülere ilişkin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, seyyar sandık kurulu seçmen listelerinde, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerden sadece il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenler kaydedilebilecek.

Karara göre, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulacak.

Başvurular, 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 08.00 ile 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 17.00 arasında yapılacak. Başvuruda, seyyar sandık kurulu talep formu ile birlikte engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu veya hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gerekli olacak.

Köyler ve beldelerde kayıtlı seçmenler ile "6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu" kapsamındaki köy veya beldeden mahalleye dönüşen yerlerdeki seçmenler, seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydolmak için talepte bulunamayacak.

Karara göre, bir sandıkta oy kullanacak azami seçmen sayısı 20 olarak belirlendi.

ADAY TEKLİF EDECEKLERİN KİMLİK TESPİTİ

YSK, cumhurbaşkanı adaylığı kabul edilenler için teklifte bulunacak seçmenlerin kimlik tespitinde hangi belgelerin kabul edileceğinin belirlenmesi hakkındaki kararı yayımladı.

YSK'nin 344 numaralı kararında, 24 Haziran'da birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak seçim takvimine göre, Cumhurbaşkanı adaylığı kabul edilenler için 4-9 Mayıs 2018 tarihlerinde teklifte bulunacak seçmenlerin kimlik tespitinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birine itibar edilecek.

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin teklifte bulunabilmesi için bu belgelerin yanında ayrıca nüfus müdürlüklerince verilmiş veya e-devlet kapısından alınmış nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi gerekecek.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden adaylık başvurusu kabul edilenler için 4-9 Mayıs 2018 tarihlerinde saat 08.00-20.00 saatleri arasında teklifte bulunulacağından, saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de teklif işlemlerinin tamamlanması gerekecek. Saat 20.00'den sonra gelenlere teklifte bulundurulmayacak.

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE İLİŞKİN KARAR

YSK, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ikinci tura kalması halinde 8 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde, tutuklu bulunanlar, taksirli suçlardan hükümlü olanlar, kasıtlı suçlardan hükümlü olup koşullu salıverilenler ile denetimli serbestlikten yararlanmak suretiyle salıverilenlerin yasal durumu göz önünde tutularak, oy kullanıp kullanamayacaklarına ilişkin kararı yayımladı.

Buna göre, kasıtlı suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan (ceza infaz kurumunda iken firar edenler dahil) hükümlüler oy kullanamayacak.

Ceza infaz kurumunda bulunan seçmen niteliğine sahip tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanlar oy kullanabilecek.

Seçmen kütüklerinin kesinleşme tarihinden sonra tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde yer almayan seçmenler, ceza infaz kurumu yönetimi aracılığı ile ceza infaz kurumunun bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaat etmeleri halinde, kesinleşen seçmen kütüklerinde kayıtlı olmaları şartıyla tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesine dahil edilecek.

21 Haziran 2018 Perşembe günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tura kalması halinde ise 6 Temmuz 2018 Cuma gününe kadar yeni kurulan ceza infaz kurumunda bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanlar için de tutuklu seçmen listesi oluşturulacak.

YSK'nin seçim takvimine göre, 21 Haziran 2018 Perşembe günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise 6 Temmuz 2018 Cuma günü itibarıyla kesinleşecek olan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin seçmen listelerinde kayıtlı bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanlar, ceza infaz kurumunun bulunduğu seçim çevresinde oy kullanabilecek.

Kişilerin kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak uygulanması gereken hak yoksunluklarına ilişkin mahkumiyet hükmü kesinleşmiş olmakla birlikte ceza infaz kurumuna henüz alınmayan veya ceza infaz kurumuna alındıktan sonra koşullu olarak salıverilen ya da denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanmak suretiyle salıverilen ancak hak ederek salıverilme süresi dolmayan hükümlüler ile mahkemesince uzun süreli de olsa hapis cezası ertelenen veya cezası infaz edilmekte iken hastalığından dolayı cezasının infazı geri bırakılan hükümlüler, ceza infaz kurumunda bulunmamaları nedeniyle bu süre içinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanabilecek.

721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 407. maddesinde belirtilen "Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin kısıtlanır" hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlü, kısıtlılık hali aynı kanunun 471. maddesindeki "Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar" hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık hali de sona ereceğinden bu süre içinde yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.