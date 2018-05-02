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Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş
Düzce'de Eren Çelebi'nin kullandığı otomobil, Metek Mahallesi'nde bir anda kontrolden çıktı. Refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Otomobil, sürücü kapısının bulunduğu bölümden ortadan ikiye ayrılırken sürücü koltuğunun sağlam bir şekilde yerinde durduğu görüldü. Hafif sıyrıklarla aracın içinden çıkan Çelebi, kontrol için Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Aracı görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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