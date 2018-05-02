Düzce'de Eren Çelebi'nin kullandığı otomobil, Metek Mahallesi'nde bir anda kontrolden çıktı. Refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Otomobil, sürücü kapısının bulunduğu bölümden ortadan ikiye ayrılırken sürücü koltuğunun sağlam bir şekilde yerinde durduğu görüldü. Hafif sıyrıklarla aracın içinden çıkan Çelebi, kontrol için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Aracı görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Mucize kurtuluş
Etiketler: Düzce , kaza , Eren Çelebi
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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