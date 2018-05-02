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le aranan şüphelisi tutuklandı

’ın beyin takımından olduğu iddia edilen ve le aranan , yakalandığı ’dan İstanbul’a getirildi. Genç, mahkemece, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı

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'a yönelik soruşturma kapsamında, sistemin kurucularından olduğu gerekçesiyle le aranırken 'da yakalanarak 'ye iade edilen şüpheli, adliyeye getirildi.

AA'nın aktardığına göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan , yakalandığı Bulgaristan'ın iade kararı almasıyla 'nda polis ekiplerine teslim edildi.

Buradan Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen Genç'in işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi.

DHA'nın aktardığına göre; Genç, iadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 20:50
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