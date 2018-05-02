Çiftlik Bank'a yönelik soruşturma kapsamında, sistemin kurucularından olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen şüpheli, adliyeye getirildi.
AA'nın aktardığına göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Düzgün Genç, yakalandığı Bulgaristan'ın iade kararı almasıyla Atatürk Havalimanı'nda polis ekiplerine teslim edildi.
Buradan Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen Genç'in işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi.
DHA'nın aktardığına göre; Genç, iadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.
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