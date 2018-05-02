;
Yol Durumu
  1. İzmir'de korkutan deprem

yarın sahaya çıkacak ve ardından neler yaşanacak? İşte detaylar...

Ziraat yarı final rövanşında yarıda kalan maçın devamı yarın oynanacak. Sahaya çıkmama kararı alan eğer kararını değiştirmezse ne olacak? sahaya çıkacak mı? İşte olacak detaylar...

Etiketler: , , , ,
  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 11:58
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar