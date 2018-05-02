Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamı yarın yapılacak.
Fenerbahçe yarın sahaya çıkacak ve ardından neler yaşanacak? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarıda kalan maçın devamı yarın oynanacak. Sahaya çıkmama kararı alan Beşiktaş eğer kararını değiştirmezse ne olacak? Fenerbahçe sahaya çıkacak mı? İşte olacak detaylar...
Etiketler: Türkiye Kupası , Türkiye Futbol Federasyonu , Fenerbahçe , Beşiktaş , TFF
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.