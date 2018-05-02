Kocaeli'de 10 kişilik gasp çetesinin lideri "tanıdık" çıktı. Olay, 9 Mart'ta Kocaeli'nin İzmit İlçesi'ndeki bir sitede yaşandı. Kendilerini kargocu olarak tanıtan 5 kişi, 66 yaşındaki Melek Vonal'ın kapısını çaldı. Şüpheliler, kapıyı açan yaşlı kadını dövmeye başladı. Ardından Vonal'ın ellerini ve gözlerini bağladı. Daha sonra evde değerli eşya arayan gaspçılar, imitasyon takıları çaldı. Bu sırada kapı zilinin çalması sonucu panikleyen şüpheliler, evden kaçtı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Kendi çabasıyla ellerini çözmeyi başaran Melek Vonal, hemen kızı Fatma Vonal'ı aradı. Ev sahibinin kızının, olaydan önce evdeki değerli ziynet eşyalarını alarak bankaya götürdüğü ortaya çıktı. Polis, ev sahibinin şikayeti üzerine gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı. 15 Mart'ta S.T. (21), K.T. (47), H.K. (47), A.Y. (42) ve Ö.A. (22) İstanbul Sancaktepe'de yakalandı. Şüphelilerden H.K. ve A.Y. tutuklandı. Teknik ve fiziki takibin ardından gasp olayının planlı bir şekilde yapıldığı anlaşıldı. Olayı azmettiren kişinin ise yaşlı kadının kızı Fatma Vonal'ın yakın arkadaşı T.D. (36) olduğu saptandı. Azmettirici T.D.'nin evin kapı şifrelerini temin edip, dairedeki ziynet eşyaları hakkında diğer çete üyelerine bilgi verdiği ortaya çıktı. Polis, bu bilgiler ışığında 27 Nisan'da çetenin kadın lideri T.D. ile birlikte 5 kişiyi daha gözaltına aldı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Kendi çabasıyla ellerini çözmeyi başaran Melek Vonal, hemen kızı Fatma Vonal'ı aradı. Ev sahibinin kızının, olaydan önce evdeki değerli ziynet eşyalarını alarak bankaya götürdüğü ortaya çıktı. Polis, ev sahibinin şikayeti üzerine gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı. 15 Mart'ta S.T. (21), K.T. (47), H.K. (47), A.Y. (42) ve Ö.A. (22) İstanbul Sancaktepe'de yakalandı. Şüphelilerden H.K. ve A.Y. tutuklandı. Teknik ve fiziki takibin ardından gasp olayının planlı bir şekilde yapıldığı anlaşıldı. Olayı azmettiren kişinin ise yaşlı kadının kızı Fatma Vonal'ın yakın arkadaşı T.D. (36) olduğu saptandı. Azmettirici T.D.'nin evin kapı şifrelerini temin edip, dairedeki ziynet eşyaları hakkında diğer çete üyelerine bilgi verdiği ortaya çıktı. Polis, bu bilgiler ışığında 27 Nisan'da çetenin kadın lideri T.D. ile birlikte 5 kişiyi daha gözaltına aldı.
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