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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'de

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Korede

"Mavi Ev" olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninin yapıldığı salona Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Moon ve eşi Kim Jung-sook ile geldi.

Erdoğan ile Moon tören kıtasını selamladıktan sonra, eşleriyle beraber tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Güney Kore milli marşları çalındı.

Daha sonra iki lider, heyetlerini birbirine takdim etti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon'un, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı verdiği dikkati çekti.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi Hülya Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 05:54
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