Bahçeli'den dört parti ittifakı için ilk yorum

AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı"nın karşısındaki muhalefet blokunda da ittifak konusunda anlaşma sağlandı. Partilerin ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na sunacağı son tarih olan 6 Mayıs'a az bir süre kala CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin oluşturacağı ittifak için prensipte anlaşma sağlanırken, detaylar üzerinde son görüşmeler de tamamlanıyor.

4 partinin bu şekilde ittifakta anlaşmaları MHP lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu.

"KENDİLERİ DE İTTİFAK KONUMUNA GELDİ"

Bahçeli, AK Parti-MHP ittifakını "Hazine yardımı için yaptı" diyerek eleştiren köşe yazarlarının CHP, İP, SP, DP ittifakına da bakması gerektiğini söyleyerek "Bizi eleştirenler kendileri de ittifak konumuna geldi." dedi.

Bahçeli şunları söyledi: "İttifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasimiz için hayırlara vesile olacağını söylemiştik. birçok çevreler bu ittifak için bir alerji ortaya koymuşlardı. Şimdi kendileri de ittifak konumuna gelmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun. Dört partinin böyle bir arada olması, seçimlerin de böyle bir güçlü yapıyla, bir yarış içerisinde olması, ülkemiz için de faydalı olacak diye düşünüyoruz. Sıfır barajla bu seçim nasıl oluyor görülsün bakalım.

"ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR"

Meclis grubumuz bugün öğleden sonra bir araya gelecek ve grup kararı alacak. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ayrıca 'Cumhur İttifakı' konusunda da çalışmaları gözden geçireceğiz."