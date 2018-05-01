Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Ramazan ayı içerisinde yer alması ve Kuran-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlanmış olması geceyi daha da anlamlandırıyor. Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getiren müslümanlar dua ve rahmet gecesi olan Kadir Gecesi'nin tam olarak tarihini öğrenmek istiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir gecesi ne zaman sorusu binlerce kişi tarafından cevabını arıyor. Halk arasında bin aydan daha hayırlı gece olarak da bilinen Kadir Gecesinin müslümanlar için önemi hem ayetlerle hem de Hadis-i Şerifler ile belirtilmiştir. Peki Kadir Gecesi bu sene ne zaman idrak edilecek?

KADİR GECESİ NASIL GEÇİRİLMELİ

İslam aleminin en önemli gecelerinden birisi olan Kadir Gecesini bugün idrak ediyoruz. Kutsal gecelerden birisi olan ve müslümanlarca ibadet ve dualarla eda edilen Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesinin önemi. Bin aydan daha hayırlı bu gece nasıl geçirilmeli? Tüm tüm ayrıntılar haberimizde.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir gecesi ne zaman sorusu binlerce kişi tarafından cevabını arıyor. Halk arasında bin aydan daha hayırlı gece olarak da bilinen Kadir Gecesinin müslümanlar için önemi hem ayetlerle hem de Hadis-i Şerifler ile belirtilmiştir. Peki Kadir Gecesi bu sene ne zaman idrak edilecek?

2018 Kurban Bayramında tatil 9 gün mü? Kurban Bayramında tatil kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman?2018 Kurban Bayramında tatil 9 gün mü? Kurban Bayramında tatil kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman? sorusu gündem oldu. Kurban...

Kadir Gecesi bu yıl Kadir Gecesi 21 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Kadir Gecesi'nde kılınan namaz bir ömre bedel sayılıyor. Edilen tüm dualar kabul oluyor.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbeerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kuran-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

KADİR GECESİ'NDE HANGİ DUALAR EDİLİR?

Bu gecede mü'minler mümkün mertebe, vakit ve imkânları ölçüsünde Kadir Gecesini değerlendirmeye çalışırlar. Uyku ve istirahatla geçirmemeye gayret ederler. Çünkü bu gecede herbir Kur'ân harfine otuz bin sevap verilmektedir. Diğer ibadetlerin sevabı da o nisbette artış göstermektedir.

Kadir Gecesini değerlendirmek ve o vaktin feyiz ve bereketinden istifadeyi arttırmak için namaz kılınır, Kuran okunur, Kuran tefsirleri mütâlâa edilir. Zikredilir, salavat-ı şerife getirilir. Dualar edilir. Fakir ve kimsesizler doyurulur, bol bol sadaka verilir. Hâsılı her vesileyle vakit nurlandırılır. Kadir Gecesinin getireceği büyük kazanç hakkında rivayet edilen hadisler en güzel teşvik mahiyetini taşımaktadır.

"Kim inanarak, sevabını ancak Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir." (Buhari, Siyam: 71, İbni Mâce, Dua)

TÖVBE GECESİ

Manen bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, dolayısıyla, yaklaşık bir insan ömrüne bedel olan bu geceden gerektiği şekilde istifade edebilmek için; geçmiş hata, kusur ve günahlarımızdan pişmanlık duyarak bunları bir daha işlememeye söz vermeli, söz ve fiillerimizin Kuran'a uygun olup olmadığının muhasebesini yapmalı, varsa eksiklerimizi telafi etmeli ve bu geceyi yepyeni bir hayatın başlangıcı saymalıyız.

Dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmalıyız. Yetimlerin, kimsesizlerin, fakir ve muhtaçların bükük boyunlarını doğrultmalı, onların kırık kalplerini onarmalı, ellerinden tutup topluma kazandırmalıyız. Bu gecede yapmamız gereken iş, Kuran-ı Kerim üzerinde yoğunlaşmak ve kendimizle hesaplaşmaktır.

DARGINLIKLAR BİTMELİ

İnsanlık değerlerinin sık sık deforme edildiği, düşünce ve niyetlerin bulandırıldığı, dostlukların çıkar ve menfaate endekslendiği, vicdanlarda bütün insanlığı kucaklaşacak umumi merhamet duygularının zayıfladığı, fertlerin çözülmeye ve mutsuzluğa doğru sürüklendiği günümüzde kalpleri iman esası üzerine sabitlemek, niyetleri salih amellere yönlendirmek ve ahlaki, sevgi güler yüz, anlayış ve kardeşlikle bütünleştirmek önem arzetmektedir. Bu gece dargınlıklar, kırgınlıklar, kin ve nefret sona ermeli, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve kardeşlik öne çıkmalıdır.

KADİR GECESİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

- Kuran–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekanlarda Kuran ziyafetleri verilmeli.

- Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

- Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

- Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

- Bol bol zikirde bulunulmalı.

- Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

- Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli.

KADİR GECESİNDE GEDİLECEK DUA

"Ey Rabbimiz! Sen affedicisin, affı çok seversin; affet bizi! Anamızı, babamızı bağışla, bütün inananları, milletimizi ve ülkemizi koru. Sana inanıyor, sana yalvarıyoruz. Ancak sana kulluk ediyor, ancak senden yardım diliyoruz. Senin rızan için oruç tutuyoruz. Sana sığınıyoruz. Kulluğumuzu, ibadetlerimizi kabul buyur. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, topraklarımıza bereket, bize selamet, insanlığa hidayet, kalplerimize genişlik ihsan eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin."

İslam aleminin en önemli gecelerinden birisi olan Kadir Gecesi bugün idrak ediyoruz. Kutsal gecelerden birisi olan ve müslümanlarca ibadet ve dualarla eda edilen Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesinin önemi. Bin aydan daha hayırlı bu gece nasıl geçirilmeli? Tüm tüm ayrıntılar haberimizde.

2018 YILI ÖNEMLİ GÜN VE GECELER

3 aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler bulunmaktadır. Buna göre;

Mevlid Kandili: 19 Kasım 2018 Pazartesi

Regaib Kandili: 22 Mart 2018 Perşembe Perşembe

Miraç Kandili: 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili: 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Kadir Gecesi: 10 Haziran 2018 Pazar

Ramazan Bayramı: 15 Haziran 2018 Cuma

Kurban Bayramı: 21 Ağustos 2018 Salı