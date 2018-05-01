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İstanbul'da bu yollar bugün kapalı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle kent genelinde olumsuzluk yaşanmaması için başta Taksim Meydanı'na çıkan yollar olmak üzere bazı yollar sabah saat 05.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.

İstanbulda bu yollar bugün kapalı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde güvenlik nedeniyle kapatılması planlanan yollar, saat 05.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri tarafından kapatılan noktalara gelen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Avrupa Yakasında, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ekipler tarafından trafiğe kapatılırken Anadolu Yakasında ise, Turgut Özal Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Feyzullah Caddesi. Maltepe İstasyon Caddesi ve Şehit Nedim Özpolat Sokak ekipler tarafından trafiğe kapatıldı.

  • 01 Mayıs 2018, Salı 06:27
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