;
Yol Durumu
  1. Pentagon'dan ABD Senatosu'na Türkiye uyarısı
  2. Bekir Bozdağ'dan CHP'ye aday eleştirisi

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imzalar nasıl toplanacak? 'dan 100 bin imza açıklaması

Başkanı , Cumhurbaşkanlığına 100 bin imza ile aday olacaklar için yaptığı açıklamada "Herkesin imzasını aldıktan sonra bir örnek vereceğiz. Birini biz alacağız, birini de sisteme atacağız. Islak imza olacak. Adaylar istedikleri anda kaç imza toplandığını görecek. Yurt dışında da seçmenler kurullara imza verecek" dedi.

YSKdan 100 bin imza açıklaması
Başkanı " adaylığı için başvuranlar anlık kaç imza toplandığını görebilecekler." açıklamasını yaptı.

'ADAYLAR ANLIK GÖREBİLECEKLER'
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplama hakkında konuşan YSK Başkanı Sadi Güven, "Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik, vatandaşlarımızın attıkları imzalar için bir örneğini kendimize alacağız ve bir örneğini de sisteme atacağız. Böylece cumhurbaşkanı adayları ne kadar imza toplandığını görebilecekler. Yurt dışında da seçmenler kurullara imza verecek. Ayrıca ilçe kurullarına talimatlarımızı verdik ve seçim güvenliğini sağlayacak elemanlarımız var. Personel sıkıntımız yok" açıklamasını yaptı.

Etiketler: , , ,
  • 01 Mayıs 2018, Salı 21:34
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar