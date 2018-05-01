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doldu taştı!

Turizmdeki canlanma nedeniyle son zamanlardaki en yoğun gününü yaşadı. Tatile gelen lerin dönüş yolculuğu ve Türkiye'ye yeni gelen turistlerin oluşturduğu yoğun kuyruk nedeniyle pasaport polisi yolcuları uçaklara yetiştirmeye çalıştı.

Atatürk Havalimanı doldu taştı!

Türkiye'ye gelen sayısı Mart ayında yüzde 48 ve yılın ilk çeyreğinde de yüzde 34.9 arttı. Turist sayısı her geçen gün artarken sınır kapılarında da turistlerin geliş ve gidiş yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'ye tatil için gelenlerin gruplar halinde dönüş yolculuğuna çıkması 'nda yolcu yoğunluğuna yol açtı.

SON DÖNEMLERİN EN YOĞUN GÜNÜ
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Atatürk Havalimanı son dönemlerin yoğun günlerinden birini yaşadı. Terminal giriş kapıları başta olmak üzere pasaport ve biniş bankolarında alınan önlemlere rağmen uzun kuyruklar meydana geldi.

Özellikle pasaport kontrol noktalarında kuyruklar dışarıya taştı. Pasaport polisi yolcuları uçaklarına yetiştirmeye çalıştı.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 15:32
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