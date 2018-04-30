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'nın seçim takvimine göre cumhurbaşkanı adayları için başvurular yarın başlıyor

'nın seçimlerine yönelik takvimi açıklamasının ardından Mecliste grubu bulunan partilerin cumhurbaşkanı adayları bu hafta belli olacak



() Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı takvim kapsamında Mecliste grubu bulanan siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayları bu hafta belli olacak.

'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için YSK tarafından açıklanan seçim takvimine göre, ittifakların ve Mecliste grubu bulanan siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylık başvuruları yarın başlayacak.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 13:41
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