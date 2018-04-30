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Başkanı Güven: güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık

Başkanı Güven, "Partilerin her döneminde sandıklara verecekleri üyeleri eğitiyoruz. Sandıkların tamamına temsilcilerini göndersinler. 'de sahte oy pusulası yok. Sahte seçmen diye bir şey de yok. lerimizin tüm sandıklara temsilci göndermeleri gerekiyor." dedi.

YSK Başkanından önemli çağrı
24 Haziran'da yapılacak olan ler hakkında konuşan Başkanı Güven, "Tüm lerini sandıklara temsilci veya üyelerini göndermeleri gerekiyor. Bu konuya önem vermeleri çok önemli bir mesele. Böyle olduğu taktirde çok daha sağlıklı ve güvenli bir seçim olur. Seçim sandıklarında görev almak isteyenler temsilci veya üyelerin eğitimini zaten sertifikalı olarak veriyoruz. Tüm siyasi partilerin buna çok önem vermesi gerekiyor." dedi.

"TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"
"Seçimler güvenli, mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok, 'sahte oy pusulası kullanıldı' diye bir iddia yok. Bütün bunlar yokken, daha seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinde tartışma yapmak çok doğru değil. Bizler tüm tedbirlerimizi aldık. Seçim güvenliğinde hiçbir eksiğimiz yok. Tüm vatandaşlarımızın gönlünü ferah tutmak için tüm tedbirlerimizi aldık. Böyle bir durum söz konusu bile olamaz. Bu konuda tüm tedbirimizi almış durumdayız." açıklamasını yaptı.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 11:14
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