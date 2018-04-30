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ticareti yapan acil u ve teknisyeni yakalandı

'da polisin bir daireye düzenlediği operasyonda ticareti yapan acil u ile acil tıp teknisyeni yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 24 Nisan Salı günü Tuzla Aydıntepe Mahallesi Edebali Caddesi'nde bir daireye yapılan operasyonda acil u B.S. ve acil tıp teknisyeni S.S. isimli 2 şüpheli yakalandı.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 10:14
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