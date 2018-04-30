İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 24 Nisan Salı günü Tuzla Aydıntepe Mahallesi Edebali Caddesi'nde bir daireye yapılan operasyonda acil doktoru B.S. ve acil tıp teknisyeni S.S. isimli 2 şüpheli yakalandı.
Uyuşturucu ticareti yapan acil doktoru ve teknisyeni yakalandı
Tuzla'da polisin bir daireye düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yapan acil doktoru ile acil tıp teknisyeni yakalandı.
Etiketler: emniyet müdürlük , Uyuşturucu , doktor , Tuzla
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