



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 24 Nisan Salı günü Tuzla Aydıntepe Mahallesi Edebali Caddesi'nde bir daireye yapılan operasyonda acil doktoru B.S. ve acil tıp teknisyeni S.S. isimli 2 şüpheli yakalandı.