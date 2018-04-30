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Silah satışına karşı sanal devriye

Yasa dışı silah satışı için önlem alan İçişleri Bakanlığı, her cadde ve köşebaşında 24 saat uygulama yapıldığını ve internetten satışın da engellenmesi için sanal devriye yapıldığını belirtti.

Silah satışına karşı sanal devriye

Aksaray'da yaşayan Bahtiyar Kemal Yeşilöz adlı vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatının uzatılmasını, mağduriyetinin giderilmesini talep etti. Başkanlığını Mihrimah Belma Satır'ın yaptığı Dilekçe Komisyonu başvuruyu işleme alarak durumu İçişleri Bakanlığı'na sordu. İçişleri Bakanlığı TBMM'ye gönderdiği yazıda, Emniyet'ten gelen bilgileri ve son istatistikleri paylaştı.

  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 07:00
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