Silah satışına karşı sanal devriye

Aksaray'da yaşayan Bahtiyar Kemal Yeşilöz adlı vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatının uzatılmasını, mağduriyetinin giderilmesini talep etti. Başkanlığını Mihrimah Belma Satır'ın yaptığı Dilekçe Komisyonu başvuruyu işleme alarak durumu İçişleri Bakanlığı'na sordu. İçişleri Bakanlığı TBMM'ye gönderdiği yazıda, Emniyet'ten gelen bilgileri ve son istatistikleri paylaştı.
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