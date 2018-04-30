Milli tekvandocu Kübra Dağlı (21), başarılarıyla göğsümüzü kabarttı. Başarılı sporcu, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen 2. Dünya Plaj Poomsae Tekvando Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan Dağlı, rakip tanımadı. Milli sporcu, "bireysel poomsae 18-30 yaş ve yüksek kırış kategorilerinde" dünya şampiyonluğuna ulaşarak 2 altın madalya ve "serbest stil bireysel poomsae kategorisinde" ise bronz madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarılarından dolayı milli tekvandocuyu kutladı.
Şampiyon Kübra
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Yunanistan , Cumhurbaşkanı , Kübra Dağlı , tekvandocu , Milli tekvandocu
- 30 Nisan 2018, Pazartesi
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