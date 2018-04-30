Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. "MHP ve BBP ile yaptığımız bu ittifakta hassas olacağız" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:
İRADENİZİ NASIL SATTINIZ!
Tam bir kırılma noktasındayız. Zira Türkiye, 24 Haziran seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık bir dönüm noktasına gelmiştir ve bu dönüm noktası Türkiye'nin ileri atılım noktası olacaktır.
MHP ve BBP ile yaptığımız bu ittifakta hassas olacağız. Kardeş ittifakı içerisinden hep birlikte beraber çalışacağız. Bu heyecanla tüm Türkiye'yi, gençliği ayağa kaldıracaksınız.
Siyasi tarihimizde, bir tarafta ülkesine hizmet için gecesini gündüzüne katan asil devlet adamları, diğer tarafta da üç kuruşluk menfaati için 40 takla atan şahsiyet fukaraları vardır.
Kısa süreli iktidar uğruna, CHP'nin açtığı kirli milletvekili tezgahı eskiden de vardı. Geleneği kirli olanın, geleceği de pirüpak olmaz. Ey 15 milletvekili siz Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz, siz iradenizi satanlardansınız, Onları da lekelediniz, Siz oy verenin iradesine saygısızlık yaptınız.
Dün olduğu gibi bugün de CHP, siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. CHP, milletin kendi adına hareket etmesi için emanet verdiği iradelerini pazara çıkardığı milletvekilleriyle gençlere kötü örnek oluyor. Şimdi ben buradan sesleniyorum: Ey 15 milletvekili, ya siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz?
BEDELLİ SEÇİMDEN SONRA
Atatürk Havalimanı'nda bedelli askerlik ile ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Hele hele bir tarafta Afrin, bir tarafta malum Fırat Kalkanı Harekatı. Bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize, gazilerimize karşı bir saygısızlık olur. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, inşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır" dedi.
GÜL İÇİN YORUM YAPMADI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Kore ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Abdullah Gül'ün "Aday değilim" açıklaması sorulması üzerine Erdoğan, "Bu konuyla ilgili değerlendirme yapmayacağım zaten Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Seçim meydanı herkese açıktır" diye konuştu.
İRADENİZİ NASIL SATTINIZ!
Tam bir kırılma noktasındayız. Zira Türkiye, 24 Haziran seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık bir dönüm noktasına gelmiştir ve bu dönüm noktası Türkiye'nin ileri atılım noktası olacaktır.
MHP ve BBP ile yaptığımız bu ittifakta hassas olacağız. Kardeş ittifakı içerisinden hep birlikte beraber çalışacağız. Bu heyecanla tüm Türkiye'yi, gençliği ayağa kaldıracaksınız.
Siyasi tarihimizde, bir tarafta ülkesine hizmet için gecesini gündüzüne katan asil devlet adamları, diğer tarafta da üç kuruşluk menfaati için 40 takla atan şahsiyet fukaraları vardır.
Kısa süreli iktidar uğruna, CHP'nin açtığı kirli milletvekili tezgahı eskiden de vardı. Geleneği kirli olanın, geleceği de pirüpak olmaz. Ey 15 milletvekili siz Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz, siz iradenizi satanlardansınız, Onları da lekelediniz, Siz oy verenin iradesine saygısızlık yaptınız.
Dün olduğu gibi bugün de CHP, siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. CHP, milletin kendi adına hareket etmesi için emanet verdiği iradelerini pazara çıkardığı milletvekilleriyle gençlere kötü örnek oluyor. Şimdi ben buradan sesleniyorum: Ey 15 milletvekili, ya siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz?
BEDELLİ SEÇİMDEN SONRA
Atatürk Havalimanı'nda bedelli askerlik ile ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Hele hele bir tarafta Afrin, bir tarafta malum Fırat Kalkanı Harekatı. Bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize, gazilerimize karşı bir saygısızlık olur. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, inşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır" dedi.
GÜL İÇİN YORUM YAPMADI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Kore ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Abdullah Gül'ün "Aday değilim" açıklaması sorulması üzerine Erdoğan, "Bu konuyla ilgili değerlendirme yapmayacağım zaten Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Seçim meydanı herkese açıktır" diye konuştu.
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