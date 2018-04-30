İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), İşçi Bayramı günü resmi tatil olan 1 Mayıs Salı günü yapılacak seferler hakkında açıklama yaptı.
İŞTE İETT'NİN 1 MAYIS AÇIKLAMASI
İETT'nin yaptığı açıklamada, "1 Mayıs 2018 Salı günü hatlarımız Cumartesi sefer saatleri ile çalışacak olup Bulunmuş Eşya Büromuz kapalı olacaktır. Yolcularımıza duyurulur" denildi.
İŞTE İETT'NİN 1 MAYIS AÇIKLAMASI
İETT'nin yaptığı açıklamada, "1 Mayıs 2018 Salı günü hatlarımız Cumartesi sefer saatleri ile çalışacak olup Bulunmuş Eşya Büromuz kapalı olacaktır. Yolcularımıza duyurulur" denildi.
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