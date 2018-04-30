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  1. Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

'den 1 Mayıs sefer tarifesi açıklaması! 1 Mayıs'ta İETT seferleri olacak mı?

ve (), günü resmi tatil olan 1 Mayıs Salı günü yapılacak seferler hakkında açıklama yaptı. İşte '1 Mayıs'ta İETT seferleri olacak mı?' sorusunun cevabı...

İETTden 1 Mayıs açıklaması
ve (), günü resmi tatil olan 1 Mayıs Salı günü yapılacak seferler hakkında açıklama yaptı.



İŞTE İETT'NİN 1 MAYIS AÇIKLAMASI
İETT'nin yaptığı açıklamada, "1 Mayıs 2018 Salı günü hatlarımız Cumartesi sefer saatleri ile çalışacak olup Bulunmuş Eşya Büromuz kapalı olacaktır. Yolcularımıza duyurulur" denildi.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 12:07
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