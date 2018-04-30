Hava Harp Okulu davasında müebbet istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerinin İstanbul'a sevkine ilişkin, eski Yalova Hava Meydan Komutanı ile Vodafone Park'a inen helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 16 rütbeli sanığın yargılandığı davada, tüm sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar, dönemin Yalova Hava Meydan Komutanı Albay Metin Yıldırım, Kurmay Binbaşı Mehmet Gürler, Teğmenler Sabri Çalışkan ve Faruk Şimşek, Astsubay Hasan Yıldırım ile Hava Harp Okulu 5. Filo Komutanlığı'nda görevli helikopter pilotları Üsteğmenler Hasan Kaya ve Tuncay Yıldırım ile Ali Yağmur ve Faruk Özdemir katıldı. Tutuksuz 7 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmada müdahil kurumlar, Başbakanlık ve TBMM'yi de avukatları temsil etti.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ" SUÇUNDAN DA CEZA İSTENDİ

Duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat Demircioğlu, hazır olduğunu belirttiği mütalaasını okudu.

Darbe girişimi gecesinde yaşanan olayların anlatıldığı mütalaada, tüm sanıkların "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıkların tamamının ayrı ayrı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, sanıklardan Tuncay Yıldırım'ın, "kamu aracı kullanılarak cebirle, gece vakti silahla ve birden fazla kişi tarafından iş yeri dokunulmazlığının ihlali" (Beşiktaş Vodafona Park'a helikopter indirilmesi) suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mütalaada, tutuksuz sanıkların hükmen tutuklanması da istendi.

Söz alan sanık ve sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Yağmur, Faruk Özdemir, Faruk Şimşek, Tuncay Yıldırım, Hasan Kaya, Hasan Yıldırım, Metin Yıldırım, Mehmet Gürler ve Sabri Çalışkan'ın, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı, suçun niteliği ve kaçma riskine göre bu hallerinin devamına hükmetti.

Sanıklara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre veren heyet, duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Yalova Hava Meydan Komutanlığı ve İstanbul/Yeşilköy Hava Harp Okulu Komutanlığı personeli olan sanıkların, darbeci askeri kanadın İstanbul'daki fiili hakimiyetini sağlamak ve onları takviye etmek amacıyla sanık Hava Meydan Komutanı Kurmay Albay Metin Yıldırım'ın talimatı ve yönlendirmesiyle bir grup Hava Harp Okulu öğrencisini mühimmatlarıyla otobüse bindirerek İstanbul'a naklettikleri aktarılıyor.

Nakil amacıyla hazırlanması istenen ikinci grubun ise darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle İstanbul'a gönderilemediği belirtilen iddianamede, sanıklardan helikopter pilotları Tuncay Yıldırım ve Haşan Kaya'nın, silahlı ve teçhizatlı helikopterle İstanbul'a personel naklettikleri aktarılıyor.

Suçtan zarar gören Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'a helikopterlerle inilerek, işgal edilecek bölgelere ekip göndermeye çalışıldığı kaydedilen iddianamede, darbe girişiminin başarısız olması üzerine sanıkların Yalova'ya geri döndükleri anlatılıyor. Bazı sanıkların terör örgütüyle bağlarını kabul ettikleri aktarılan iddianamede, sanıkların geneli açısından terör örgütüyle aralarında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu ifade ediliyor.