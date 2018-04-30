Büyük Türkiye’nin yolunu kesemeyecekler

Gazeteniz Takvim'e değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yıldırım, "Türkiye aralıksız olarak büyüyen bir ülke.
2002'den 2017'ye kadar Türkiye 2008 sonlarındaki küresel krize rağmen kesintisiz yüzde 5.8 oranında büyümeyi başarmış bir ülkedir" diye konuştu.
Türkiye'nin bölgedeki tüm olumsuz gelişmelere karşılık Çin ve Hindistan'dan sonra dünyada istikrarı olarak büyümeyi sağlayan ülke olduğuna işaret eden Başbakan Yıldırım, "Coğrafi konumumuz, jeopolitik riskler ne olursa olsun ülkemizde uzun zamanda beri var olan güven ve istikrar sayesinde hem yurt içinde hem bölgesel sorunlar, hem de kontrolümüz dışında gelişen küresel problemleri göğüsleyebiliyoruz.
Bunların üstesinden gelerek ülkeyi büyütmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
TÜRKİYE MEDENİYET YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜRECEK…
Türkiye'nin BTK, Marmaray, TANAP, 3'üncü Havaalanı Projeleri ile Dünyada dikkatleri çektiğini hatırlatan Yıldırım, "Bütün bunlar neyi gösteriyor? Bütün bunlar Türkiye'nin medeniyet yürüyüşünü gösteriyor. Niye Türkiye ile uğraşıyorlar? Bunun arkasındaki sebebi düşünmenizi istiyorum. İstiyorlar ki Türkiye başa güreşmesin, Türkiye kendi geleceğini, büyük projeleri gerçekleştirmesin" dedi.
GEZİ İLE BAŞLADILAR SENARYOLAR HALA DEVAM EDİYOR
Başbakan Yıldırım, Gezi olaylarında 3. havalimanının yapılmaması için İstanbul'un birbirine katıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin her tarafında kargaşa çıkarmadılar mı? Ne dediler o zaman? 'Havalimanını yapmayın, köprüyü, yolları, tünelleri yapmayın.' Bu ne demektir? Vatandaşımıza iş olmasın, aş olmasın, memleketimiz ileri gitmesin. Sürekli sorunlarla uğraşsın dursun. Türkiye buna layık mı? Elbette layık değil. Kim ne derse desin 80 milyon vatandaşımızın hedefini, vizyonunu, gelecek umutlarını, hayallerini gerçeğe döndürmek bizim için en önemli görevdir. Bugün bu görevi yapmak için buradayız"
'TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIKTIR, GELECEĞİ AYDINLIKTIR'
Türkiye'nin kendi geleceğini bölgenin geleceğinden ayrı tutmadığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, " İnşallah ülkemiz ve bölgemiz bu sorunlardan da kurtulacak, ülkemizin başını ağrıtan bu terör belası da kararlı duruşumuz, etkin mücadelemizle sonlanacak.
Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye'nin önü açıktır, geleceği aydınlıktır. Buna adım kadar inanıyorum" dedi.
ZORLUKLARI AŞA AŞA BUGÜNLERE GELDİK
Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin bu 15 yıl içerisinde kurucu genel başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde zorlukları aşa aşa bugünlere geldiğine dikkati çekerek, "Hatırlayın, 15 yıl içerisinde bu ülke neler yaşadı? Darbe girişimleri, Balyoz, Ergenekon, e-muhtıra, cumhurbaşkanlığı seçiminin engellenmesi, AK Parti'nin kapatılmaya çalışılması, 17-25 Aralık darbe girişimi, yargı darbe girişimi, Gezi olayları, nihayet 15 Temmuz alçak FETÖ darbe teşebbüsü.
Bütün bu kumpaslardan, bütün bu engellerden AK Parti alnının akıyla çıkmayı bilmiştir. Bundan da en büyük güvencemiz, en büyük kaynağımız milletimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.
SÖZÜ DİNLENEN, KARARLARI DİKKATE ALINAN BİR TÜRKİYE VAR
Türkiye'nin dünyanın en büyük havaalanlarından birini yaptığını bunun herkesi rahatsız ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Ne dediler? 'Efendim Türkiye niye dünyanın en büyük havalimanını yapıyor?', 'Başka işimiz yok mu?', 'Bu kadar büyük projelere ne gerek var?'... Bizim elden aşağı neyimiz var kardeşim? Türkiye'nin itibarına 15 yıl içinde itibar kattık. Bugün bölgede ve dünyada sözü dinlenen, kararları dikkate alınan bir Türkiye var. Bu hepimizin gururu. Bu gurura birlikte sahip çıkmamız lazım" dedi.
2002'den 2017'ye kadar Türkiye 2008 sonlarındaki küresel krize rağmen kesintisiz yüzde 5.8 oranında büyümeyi başarmış bir ülkedir" diye konuştu.
Türkiye'nin bölgedeki tüm olumsuz gelişmelere karşılık Çin ve Hindistan'dan sonra dünyada istikrarı olarak büyümeyi sağlayan ülke olduğuna işaret eden Başbakan Yıldırım, "Coğrafi konumumuz, jeopolitik riskler ne olursa olsun ülkemizde uzun zamanda beri var olan güven ve istikrar sayesinde hem yurt içinde hem bölgesel sorunlar, hem de kontrolümüz dışında gelişen küresel problemleri göğüsleyebiliyoruz.
Bunların üstesinden gelerek ülkeyi büyütmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
TÜRKİYE MEDENİYET YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜRECEK…
Türkiye'nin BTK, Marmaray, TANAP, 3'üncü Havaalanı Projeleri ile Dünyada dikkatleri çektiğini hatırlatan Yıldırım, "Bütün bunlar neyi gösteriyor? Bütün bunlar Türkiye'nin medeniyet yürüyüşünü gösteriyor. Niye Türkiye ile uğraşıyorlar? Bunun arkasındaki sebebi düşünmenizi istiyorum. İstiyorlar ki Türkiye başa güreşmesin, Türkiye kendi geleceğini, büyük projeleri gerçekleştirmesin" dedi.
GEZİ İLE BAŞLADILAR SENARYOLAR HALA DEVAM EDİYOR
Başbakan Yıldırım, Gezi olaylarında 3. havalimanının yapılmaması için İstanbul'un birbirine katıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin her tarafında kargaşa çıkarmadılar mı? Ne dediler o zaman? 'Havalimanını yapmayın, köprüyü, yolları, tünelleri yapmayın.' Bu ne demektir? Vatandaşımıza iş olmasın, aş olmasın, memleketimiz ileri gitmesin. Sürekli sorunlarla uğraşsın dursun. Türkiye buna layık mı? Elbette layık değil. Kim ne derse desin 80 milyon vatandaşımızın hedefini, vizyonunu, gelecek umutlarını, hayallerini gerçeğe döndürmek bizim için en önemli görevdir. Bugün bu görevi yapmak için buradayız"
'TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIKTIR, GELECEĞİ AYDINLIKTIR'
Türkiye'nin kendi geleceğini bölgenin geleceğinden ayrı tutmadığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, " İnşallah ülkemiz ve bölgemiz bu sorunlardan da kurtulacak, ülkemizin başını ağrıtan bu terör belası da kararlı duruşumuz, etkin mücadelemizle sonlanacak.
Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye'nin önü açıktır, geleceği aydınlıktır. Buna adım kadar inanıyorum" dedi.
ZORLUKLARI AŞA AŞA BUGÜNLERE GELDİK
Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin bu 15 yıl içerisinde kurucu genel başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde zorlukları aşa aşa bugünlere geldiğine dikkati çekerek, "Hatırlayın, 15 yıl içerisinde bu ülke neler yaşadı? Darbe girişimleri, Balyoz, Ergenekon, e-muhtıra, cumhurbaşkanlığı seçiminin engellenmesi, AK Parti'nin kapatılmaya çalışılması, 17-25 Aralık darbe girişimi, yargı darbe girişimi, Gezi olayları, nihayet 15 Temmuz alçak FETÖ darbe teşebbüsü.
Bütün bu kumpaslardan, bütün bu engellerden AK Parti alnının akıyla çıkmayı bilmiştir. Bundan da en büyük güvencemiz, en büyük kaynağımız milletimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.
SÖZÜ DİNLENEN, KARARLARI DİKKATE ALINAN BİR TÜRKİYE VAR
Türkiye'nin dünyanın en büyük havaalanlarından birini yaptığını bunun herkesi rahatsız ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Ne dediler? 'Efendim Türkiye niye dünyanın en büyük havalimanını yapıyor?', 'Başka işimiz yok mu?', 'Bu kadar büyük projelere ne gerek var?'... Bizim elden aşağı neyimiz var kardeşim? Türkiye'nin itibarına 15 yıl içinde itibar kattık. Bugün bölgede ve dünyada sözü dinlenen, kararları dikkate alınan bir Türkiye var. Bu hepimizin gururu. Bu gurura birlikte sahip çıkmamız lazım" dedi.
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