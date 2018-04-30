;
Yol Durumu
  1. Seçim ittifakı için son tarih belli oldu

'da Moda'da yaşananlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

darbe girişimi gecesi 'daki Moda Askeri Deniz Kulübü'nde 'in kızının düğünü basan darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

15 Temmuzda Modada yaşananlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

2016'daki darbe girişimi sırasında 'daki üsten iki helikopterle hareket ederek, 'daki Moda Askeri Deniz Kulübü'nde 'in kızının düğünü basan ve aralarında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli 'ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey komutanı rehin alan darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 'da görülen Akıncı Üssü davası klasörleri arasına giren güvenlik kamera görüntüleri, baskını ve komutanların nasıl rehin alındığını saniye saniye gösteriyor.

15 Temmuz'da Moda'da yaşananlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Etiketler: , , , , , ,
  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 13:03
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar