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'ta kalleş saldırı: 1

Kurtdağı bölgesinde 'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1 asker oldu

Şırnaktan acı haber

Kurtdağı üs bölgesine 'lı teröristlerce yapılan saldırıda 1 asker düştü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce roket ve uzun namlulu silahlarla saldırması sonucu çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada, teröristleri açtığı ilk ateş sonucu 1 asker şehit oldu.

Şehit asker, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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  • 29 Nisan 2018, Pazar 18:22
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