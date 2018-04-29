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Kendine nota verdi

Devlet Başkanı , ’daki bir toplantıda ilginç bir tepki verdi. Putin, aldığı notları konuşma sırasında okuyamayınca kendi kendini azarladı.

Kendine nota verdi
Rusya Devlet Başkanı 'in başrolde olduğu ilginç bir olay yaşandı. Geçtiğimiz Cuma günü Parlamentosu alt ve üst kanadı Duma ile üyeleri, Putin başkanlığında toplandı. İlk önce Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve ardından Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin güncel yasa önerileri hakkında görüş dile getirirken, Putin'in sürekli not aldığı gözlendi. Ancak söz Vladimir Putin'e verildiğinde salonda sessizlik hakim oldu. Not defterine bir dakika kadar gözlerini diken Putin, sert bir ses tonuyla "Ne biçim not tutmuşum. Sanki burada tavuklar gezinmiş. Kendi el yazımı okuyamıyorum" dedi.



Putin'in bu sözleri üzerine salonda kahkahalar duyuldu. Toplantıda güncel yasalarla ilgili çok ilginç teklifler duyduğunu konuşmasında dile getiren Rusya lideri, "Kusura bakmayın hepsi aklımda, ancak aldığım notları okuyamadığım için somut bir şey söyleyemiyorum" öz eleştirisini tekrarladı.
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