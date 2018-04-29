Kendine nota verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başrolde olduğu ilginç bir olay yaşandı. Geçtiğimiz Cuma günü Rusya Parlamentosu alt ve üst kanadı Duma ile Federasyon Konseyi üyeleri, Putin başkanlığında toplandı. İlk önce Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve ardından Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin güncel yasa önerileri hakkında görüş dile getirirken, Putin'in sürekli not aldığı gözlendi. Ancak söz Vladimir Putin'e verildiğinde salonda sessizlik hakim oldu. Not defterine bir dakika kadar gözlerini diken Putin, sert bir ses tonuyla "Ne biçim not tutmuşum. Sanki burada tavuklar gezinmiş. Kendi el yazımı okuyamıyorum" dedi.
Putin'in bu sözleri üzerine salonda kahkahalar duyuldu. Toplantıda güncel yasalarla ilgili çok ilginç teklifler duyduğunu konuşmasında dile getiren Rusya lideri, "Kusura bakmayın hepsi aklımda, ancak aldığım notları okuyamadığım için somut bir şey söyleyemiyorum" öz eleştirisini tekrarladı.
Putin'in bu sözleri üzerine salonda kahkahalar duyuldu. Toplantıda güncel yasalarla ilgili çok ilginç teklifler duyduğunu konuşmasında dile getiren Rusya lideri, "Kusura bakmayın hepsi aklımda, ancak aldığım notları okuyamadığım için somut bir şey söyleyemiyorum" öz eleştirisini tekrarladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.