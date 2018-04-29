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Erken süreci yarın başlıyor

Yüksek Kurulu'nun (), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı takvim kapsamında seçim süreci yarın başlıyor. İşte 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi takvimi hakkında ayrıntılar...

Tarihi süreçte kritik gün
'nin, hazırladığı takvim kapsamında in başlangıcı 30 Nisan 2018 olarak belirlendi.

Takvime göre cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular 1 Mayıs'ta başlayacak, seçmenler tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gerekecek, seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek.

Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını 5 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

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  • 29 Nisan 2018, Pazar 14:31
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