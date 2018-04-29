YSK'nin, hazırladığı takvim kapsamında seçimin başlangıcı 30 Nisan 2018 olarak belirlendi.
Takvime göre cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular 1 Mayıs'ta başlayacak, seçmenler tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gerekecek, seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek.
Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını 5 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapabilecek.
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