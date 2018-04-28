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  1. Türk Hava Yolları (THY) kabin memurundan örnek davranış

’ndan erken müjdesi!

Genel Müdürü Bilal Ekşi, in 'da yapılacağının ilan edilmesinin ardından  olarak tedbir almaya başladıklarını söyledi.

THY’den erken seçim müjdesi!
Genel Müdürü Ekşi, ""Yolcularımızın bilet değişikliklerinden herhangi bir ceza almadan, de oylarını kullanabilmeleri için cezasız değişiklik hakkı getirdik" dedi.

Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimin 'da yapılacağının ilan edilmesinin ardından THY olarak tedbir almaya başladıklarını söyledi.

"Yolcularımızın bilet değişikliklerinden herhangi bir ceza almadan, seçimde oylarını kullanabilmeleri için cezasız değişiklik hakkı getirdik. Vatandaşlarımız çok rahatlıkla aldıkları biletleri cezası olmadan 24 Haziran'ı düşünerek değiştirebilirler." diyen Ekşi, buna ilave olarak uçuşlarla ilgili yeni talep gelmesi halinde bu talepleri karşılamak için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Ekşi, "Çünkü bu seçim ülkemiz için son derece önemli. Biz de olarak milletimizin serbestçe ve rahatça oylarını kullanması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 12:24
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