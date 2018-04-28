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Parmak izleri limonatada

Parmak izleri limonatada
İzmir'deki "askeri casusluk" kumpas davasını açan ve 'a kaçarken yakalanan 'cü eski savcı Zafer Kılınç'ın soruşturma dosyasında dikkat çeken bir rapora yer verildi. Emniyetin hazırladığı rapora göre Kılınç'ın "" kumpasının tutuklu savcısı Mustafa Bilgili ve eski özgürlük hakimi Halil İbrahim Kütük'le 'da aynı "gaybubet" evinde saklandıkları ortaya çıktı. Kuşçağız Mahallesi'nde bulunan evde yapılan incelemede Kılınç'a ait parmak izi, limonata şişesi üzerinde bulundu.

Yüksel TEMEL
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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