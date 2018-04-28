Parmak izleri limonatada

İzmir'deki "askeri casusluk" kumpas davasını açan ve Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü eski savcı Zafer Kılınç'ın soruşturma dosyasında dikkat çeken bir rapora yer verildi. Emniyetin hazırladığı rapora göre Kılınç'ın "Kozmik Oda" kumpasının tutuklu savcısı Mustafa Bilgili ve eski özgürlük hakimi Halil İbrahim Kütük'le Ankara'da aynı "gaybubet" evinde saklandıkları ortaya çıktı. Kuşçağız Mahallesi'nde bulunan evde yapılan incelemede Kılınç'a ait parmak izi, limonata şişesi üzerinde bulundu.
Yüksel TEMEL
Yüksel TEMEL
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