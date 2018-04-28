Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

Erdoğan, "Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. Önümüzde yeni bir dönem var 24 Haziran. Bu seçimler Türkiye'nin kırılma noktasıdır. Bu sistemle ilgili tüm altyapımız hazır. Biz hazırız, ama muhalefet adayını hala belirleyemedi, birbirlerine girdiler. Öyle de olsa, böyle de olsa seçim takvimini ortaya koyduk. Manifestomuz hazır, inşallah İstanbul İl Kongremizde açıklayacağız. Sonra seçim beyannamemizi açıklayacağız. Kadın kollarımız çalmadık kapı bırakmayacak. AK kadınlar her evin kapısını çalar, oraya broşürünü bırakır. Belki de bir kahve bırakır. Bu ülkede 81 milyon bizim kardeşimizdir. Şu parti Kürtlerin partisi falan yok. Herkesin temsilcisi bu ülkede AK Parti'dir evelallah." dedi.

"Çok bölmeye çalıştılar" diyen Erdoğan, "Çukurlar, hendekler açtılar. Onlarla kol kola gezenler oldu. Adalet yürüyüşü dedikleri yürüşte onlarla kol kola oldular. 24 Haziran sandıkta demokratik tokadın vurulduğu gün olacak." diye konuştu.

6 MAYIS'TA MANİFESTOMUZU AÇIKLAYACAĞIZ

6 Mayıs'ta İstanbul İl Kongremizde manifestomuzu açıklayacağız. Aday tanıtım toplantısında ise seçim beyannamemizi. 81 milyon biz tek milletiz. Rabbim bizi böyle yarattı. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bu ülkede 81 milyon bizim kardeşimizdir. Şu parti Kürtlerin partisi falan yok. Herkesin temsilcisi bu ülkede AK Parti'dir eyvallah

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,"İstanbul siyasi temsilde de çok önemli bir yere sahiptir. Yeni sistemde 600'e çıkan milletvekillerimizin 98 tanesini tek başına İstanbul seçiyor. Böyle olunca İstanbul'da iddia ve güç sahibi değilseniz, Türkiye'nin kalanında belli düzeyin üzerine çıkabilmeniz neredeyse bir imkansız hale geliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İl Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti İstanbul Teşkilatları ve özellikle Kadın Kolları'nda görev yapan tüm kadınlara teşekkür etti.

Kongrenin İstanbul, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, İstanbul'u anlatmak için yazılan şiirlerin, söylenen sözlerin, yapılan resimlerin külliyatının, başlı başına kütüphane ve müzeleri dolduracağına işaret etti.

Şairlerden ilham aldığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim için İstanbul, sade bir semtini sevmenin bile bir ömre değdiği yerdir. Bu şehri ancak gözleri kapalı dinlediğimizde anlayabiliriz. Bu şehir öyle bir şehir. Bu şehir, benim zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim, vatanım dediğimiz şehir. Burası güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar olan bir şehir. Ne kadar içinde yaşarsak yaşayalım, seni görüyorum yine, gözlerimle kucaklar gibi uzaktan diyerek bu şehre hasretimizi dindiremeyiz. Ama her şeye rağmen Rumeli Hisarı'nda oturup bir türkü tutturduğumuz bu şehirde bunu da yaşamaktan asla vazgeçemeyiz. Kimi zaman 'Yine sen kazandın İstanbul, ben yenildim.' diye isyan etsek de sözümüzün sonunu 'Yine emrindeyim.' diye bitirmekten kendimizi alamayız. Hep dediğimiz ve diyeceğimiz gibi, seversen olayım yarin İstanbul. "



"600'E ÇIKAN MİLLETVEKİLLERİMİZİN 98'İNİ TEK BAŞINA İSTANBUL SEÇİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece kıtaların değil, medeniyetlerin, kültürlerin, güçlerin de birleştiği İstanbul'un insana kattığı vizyon ve kazandırdığı ufuğun hiçbir maddi değerle ölçülemeyeceğinin altını çizdi.

Bu şehrin manevi dünyaya sağladığı zenginliği ancak içinde yaşayanların hissedebileceğine değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sizler işte böyle bir şehrin hanımefendileri olarak hem şanslısınız hem de büyük bir sorumluluk sahibisiniz. İstanbul 15 milyonu bulan nüfusuyla dünyadaki ülkelerin dörtte üçünden daha büyük bir şehirdir. Aynı şekilde İstanbul'un her bir ilçesi, nüfusuyla, ticaretiyle sosyal, kültürel, sportif altyapısıyla pek çok şehrimizden çok daha ileridedir. Tabii İstanbul siyasi temsilde de çok önemli bir yere sahiptir. Yeni sistemde 600'e çıkan milletvekillerimizin 98 tanesini tek başına İstanbul seçiyor. Böyle olunca İstanbul'da iddia ve güç sahibi değilseniz, Türkiye'nin kalanında belli düzeyin üzerine çıkabilmeniz neredeyse bir imkansız hale geliyor."

"İSTANBUL NE DERSE TÜRKİYE ONU DER"

Erdoğan, 24 Haziran'da Türkiye'nin hem yeni yönetim sistemine göre görev yapacak cumhurbaşkanını seçeceğini hem de Meclis'in 600 üyesini belirleyeceğini hatırlattı.

İstanbul'un yaklaşık 9,5 milyonluk seçmeniyle 24 Haziran'ın da belirleyicisi olacağının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul ne derse Türkiye onu der. Bilindiği gibi 2017 halk oylamasında İstanbul'da yaklaşık 4,5 milyon oyla yüzde 48,6 düzeyinde bir evet oranına ulaşmıştık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm çünkü biz yüzde 48,6 ile sandıklardan çıkmamalıydık. Çünkü bu İstanbul'a bizim aşkımızla mukayese edilecek başka aşık yoktu. Biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul'a olan aşkımız çok çok farklı ama böyle oldu. Şimdi yeni bir yoldayız. Bu 48,6 şüphesiz ki önemli bir başarı ama bizim beklendiğimizin çok uzağında. AK Parti için İstanbul'un çıtası çok daha yüksektir, öyle olmak zorundadır. Aksi takdirde Türkiye genelinde hedeflediğimiz düzeye çıkamayız. İyi bir çalışmayla buradaki oyumuzun üzerine 1-1,5 milyon çok rahat koyabileceğimize ben inanıyorum. Unutmayınız, İstanbul sadece İstanbul değildir. İstanbul Türkiye'dir, İstanbul dünyadır. Tıpkı dünyanın ve Türkiye'nin yarısı gibi, İstanbul'un yarısı da hanımlardır. Dolayısıyla sizlerin göstereceği çaba ve elde edeceği sonuç, İstanbul'un ve onunla birlikte Türkiye'nin kazanılmasında hayati öneme sahiptir. İstanbul, adeta 81 vilayetimizin bayraklarının dalgalandığı bir şehirdir. Öyleyse el ele vereceğiz, kol kola vereceğiz ve 24 Haziran'da destanımızı yazacağız."

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE ÇALIŞILMASI ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonu dolduran Kadın Kolları üyelerinin coşkulu destekleri üzerine "Hanımlar sizin gadanızı alayım gadanızı, maşallahınız var." diye seslendi.

Kadın Kolları üyelerinden 24 Haziran'da İstanbul'da tarih yazmalarını isteyen Erdoğan, partili kadınlardan seçim tarihine kadar İstanbul'un tüm ilçelerini, mahallelerini, sokaklarını, binalarını kapı kapı dolaşmaya çağırdı.

24 Haziran'a kadar İstanbul'da ulaşılmamış ve gönlü kazanılmamış hiçbir kadın bırakılmamasını da isteyen Erdoğan, "İstanbul seçimlerine hanımeli değdirmeye, hanım damgası vurmaya, hanım titizliğiyle bu şehri baştan sona ayağa kaldırmaya hazır mıyız? Maşallah, İstanbul'un kadınlarına da bu yakışır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "Ama bizim bir derdimiz var, sadece başkanlığı almayacağız. Aynı zamanda da parlamentonun kahir ekseriyetini de AK Parti olarak bizim almamız, 'Cumhurun İttifakı' olarak bizim almamız gerekiyor. Cumhur İttifakı, parlamentoda önemli, bunu başarmamız lazım ve kahir ekseriyetiyle başarmamız lazım ki birilerine, özellikle de bu ana muhalefete ve terör destekli olan malum partiye, bunlara gerekli dersi inşallah 24 Haziran'da vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, 15 yılda, mal paylaşımından istihdama şiddetten korunmadan, doğum desteklerine kadar her alanda kadınlara yaptıkları hizmetleri anlatmakla bitiremeyeceklerini belirterek, kadınları siyasette daha etkili, katılımcı, daha yüksek oranlarda temsil edilir şekilde parlamentoda görmek istediklerini vurguladı.

"SADECE BAŞKANLIĞI DEĞİL PARLAMENTONUN KAHİR EKSERİYETİNİ ALMAMIZ LAZIM"

Kadınları 24 Haziran'daki genel seçimlerde ve gelecek yıl yapılacak seçimlerde AK Parti'de daha aktif bir şekilde yer almaya davet eden Erdoğan, "İstanbul, sadece gönlümüzün baş köşesinde yer almakta kalmıyor. Aynı zamanda hizmetlerimizden en büyük payı da İstanbul alıyor. Önce Marmaray, sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve nihayet Avrasya Tüneli'yle iki kıtayı denizin altından ve üstünden birbiriyle üç kez daha buluşturduk. Şöyle bir özellik daha var; Biz, Fatih'in torunlarıyız. Fatih gemileri, kadırgaları karadan yürüttü. Biz de ahdettik, dedemiz Fatih gemileri, kadırgaları karadan yürüttüğüne göre biz de ondan ilham alarak 'Denizin altından Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'nden de otomobilleri yürütmekte kararlıyız' dedik ve bunu başardık." diye konuştu.

Yurt dışından gelen birçok liderin bunları gördüğü zaman "Siz bunları nasıl başardınız?" diye sorduklarını aktaran Erdoğan, "Ama bizim bir derdimiz var, sadece başkanlığı almayacağız. Aynı zamanda da parlamentonun kahir ekseriyetini de AK Parti olarak bizim almamız, 'Cumhurun İttifakı' olarak bizim almamız gerekiyor. Cumhur İttifakı, parlamentoda önemli, bunun başarmamız lazım ve kahir ekseriyetiyle başarmamız lazım ki birilerine özellikle de bu ana muhalefete ve terör destekli olan malum partiye, bunlara gerekli dersi inşallah 24 Haziran'da vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'u Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya'ya yüksek hızlı trenle bağladıklarını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin geçmişinde yüksek hızlı tren diye bir şey olmadığını belirtti.

"TÜRKİYE'Yİ DOĞUDAN BATIYA YÜKSEK HIZLI TRENLE KUŞATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi en doğudan en batıya yüksek hızlı trenle kuşatacaklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3. Havalimanının, ilk etabını inşallah 29 Ekim'de hizmete alıyoruz. Yılda 90 milyon insanın taşınacağı 3. Havalimanıyla dünyada ilklerin arasına giriyoruz. İnşallah 2023'te bu rakam 150 milyona çıkacak yılda. Orada belki de bir numara olacağız. Çünkü biz ilklerin partisiyiz, ilklerin iktidarıyız. Bize de bu yakışır, bunu yapmamız lazım. İstanbul İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşürüyoruz. Ey gidi günler ey... 6 saat, 7 saat, 8 saat İstanbul İzmir, 10 saat İstanbul İzmir. Şimdi 3,5 saat ve yollar pırıl pırıl. Peki burada körfezi neyle geçiyoruz. Osmangazi Köprüsü'yle geçiyoruz. Osmangazi Köprüsü'yle bir şey daha başarıyoruz; İstanbul Bursa arasını da 1 saat 15 dakikaya, 1,5 saate indiriyoruz. Peki, bütün bunlar niçin yapılıyor, ne de biliyor musunuz? Biz milletimizi çok seviyoruz. Biz milletimize aşığız. Ya bizim milletimiz en güzeline layık. En modern yolculuk, yollar bizim milletimize has.

Şimdi şuradan çıkıyorsun, arabana biniyorsun, yolun sağı solu yemyeşil. Eskiden Avrupa'ya Amerika'ya gittiğimizde bakardık yolun sağı solu yemyeşil, her taraf orman. Onların arasından araçla gidiyorsun. Bu adamlar bunu yaptı. Hans yapıyor, George yapıyor, biz niye yapmıyoruz? Biz de 'Bunları yapacağız' dedik ve yaptık ama bitmedi. Daha yapacağımız çok şey var. İşte modern Türkiye'nin inşası budur."

"YEŞİL TÜRKİYE'Yİ BU ŞEKİLDE İNŞA ETTİK"

Modern Türkiye'yi inşa ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Ama bunu inşa ederken, örneğin 'kentsel dönüşüm' diyoruz. Hemen karşımıza ana muhalefet çıkıyor. Niye? Rahatsız, rahatsız... Malum teferruatına girmeyeyim, siz anlıyorsunuz. Çünkü bu ülkede bunların dikili bir ağacı yok. Bunlar taş taş üstüne koymadılar. Ama biz istiyoruz ki, bir şeyler ortaya konsun, bunları yapalım. Biz ağaç dikiyoruz. Adam kalkıyor, yürüyüş yapıyor. Nerede? Gezide. Ne diyor? 'Bunlar ağaç söktü' diyor ya biz ağaç söker miyiz? Biz milyonlarca, milyarlarca fidan, ağaç diktik bu ülkede. Ey bay Kemal, senin dikili ağacın var mı ya? Kaç tane var onu söyle. Belediyelerin de dahil olmak üzere kaç tane var onu söyle. Ama biz geldiğimizde bu Türkiye'nin geneline fidanlarımız, ağaçlarımızla tarihi yazdık ve yeşil Türkiye'yi bu şekilde inşa ettik. Etmeye de devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir parçası 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşasına başladıklarını anımsatan Erdoğan, Gelibolu ayaklarının ve Lapseki tarafının kazıklarının çakıldığını ve temellerinin atıldığını aktardı.

Erdoğan, köprüyü 4 yılda bitireceklerini vurgulayarak, "Herhangi bir sıkıntımız yok. Yola devam ediyoruz. Çanakkale'deki o kopukluğu da gideriyoruz. Orada da Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlıyoruz. Biz buyuz, fakat bunu milletimize kim anlatacak? Siz hanım kardeşlerim anlatacaksınız. Şu an da ekranları başında bizi izleyenler olabilir ama olmayan da olabilir dolayısıyla hanım kardeşlerim bunları anlatmalı. Unutmayın 'Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür', unutur insanoğlu. Onların da unutmaması için bunları anlatmamız lazım. Bir kere anlatmak olmaz bir daha anlat. Anlatarak hedefe yürüyeceğiz." dedi.