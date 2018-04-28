11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

24 Haziran erken seçimlerinde aday olacağı konuşulan ve bu nedenle tepki çeken Abdulah Gül, bugün basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.



Gül, düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.