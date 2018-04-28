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Abdullah Gül lerinde aday olacak mı?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'daki lerde cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıkladı.

Abdullah Gülden adaylık açıklaması!

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

erken lerinde aday olacağı konuşulan ve bu nedenle tepki çeken Abdulah Gül, bugün basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Gül, düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 13:38
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