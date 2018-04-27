Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini de içinde barındıran mübarek Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. Ramazan ayı kuşkusuz insanoğluna bahşedilmiş en büyük güzelliklerdendir. İnsanoğlu yalnızca yemek yemeyerek su içmeyerek değil nefsini tanıyarak Allah'a kulluğunu hatırlar. Sadece yemek yememek, su içmemek değil, dedikodu yapmamak, hoşgörülü olmak da oruçlu olmanın kuralları arasında yer alır.
2018 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu sene mübarek Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 14 Haziran Perşembe günü bayramla birlikte sona erecek. 15 Mayıs Salı gecesini Çarşamba gününe bağlayan gece ilk sahura kalkacağız.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı bu sene 15 Haziran 2018 Cuma gününe denk geliyor. Perşembe'nin de arefe günü olduğunu düşünürsek; Cuma, Cumartesi Pazar günü Ramazan Bayramı olarak kutlanacak. Dolayısıyla herhangi bir uzun soluklu tatil de beklenmiyor. 2018 YILI ÖNEMLİ GÜN VE GECELER
3 aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler bulunmaktadır. Buna göre; Mevlid Kandili: 19 Kasım 2018 Pazartesi Regaib Kandili: 22 Mart 2018 Perşembe Perşembe Miraç Kandili: 13 Nisan 2018 Cuma Berat Kandili: 30 Nisan 2018 Pazartesi Ramazan Ayı Başlangıcı: 16 Mayıs 2018 Çarşamba Kadir Gecesi: 10 Haziran 2018 Pazar Ramazan Bayramı: 15 Haziran 2018 Cuma Kurban Bayramı: 21 Ağustos 2018 Salı
2018 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu sene mübarek Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 14 Haziran Perşembe günü bayramla birlikte sona erecek. 15 Mayıs Salı gecesini Çarşamba gününe bağlayan gece ilk sahura kalkacağız.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı bu sene 15 Haziran 2018 Cuma gününe denk geliyor. Perşembe'nin de arefe günü olduğunu düşünürsek; Cuma, Cumartesi Pazar günü Ramazan Bayramı olarak kutlanacak. Dolayısıyla herhangi bir uzun soluklu tatil de beklenmiyor. 2018 YILI ÖNEMLİ GÜN VE GECELER
3 aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler bulunmaktadır. Buna göre; Mevlid Kandili: 19 Kasım 2018 Pazartesi Regaib Kandili: 22 Mart 2018 Perşembe Perşembe Miraç Kandili: 13 Nisan 2018 Cuma Berat Kandili: 30 Nisan 2018 Pazartesi Ramazan Ayı Başlangıcı: 16 Mayıs 2018 Çarşamba Kadir Gecesi: 10 Haziran 2018 Pazar Ramazan Bayramı: 15 Haziran 2018 Cuma Kurban Bayramı: 21 Ağustos 2018 Salı
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