24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye'de yeni bir dönemin kapısı aralanacak. AK Parti'nin kurduğu 5 uyum komisyonu çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a sunulan taslaklar üzerinde ikinci ve üçüncü tur çalışmaları yapılıyor. AK Parti'nin yürüttüğü uyum çalışmaları kapsamında biri 22'li diğeri de 30'lu olmak üzere iki kabine seçeneği ortaya konuldu. 22'li kabine modeli ön plana çıkarken, seçimlerden hemen sonra Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yeni teşkilatlanmalar yapılacak. Bazı bakanlıklar birleştirilecek. İşte yeni sistemin işleyişi ve atılacak bazı adımlar: