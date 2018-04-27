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İşte 24 Haziran sonrası in şifreleri! 24 Haziran'dan sonra kim hangi görevi yapacak?

24 Haziran sonrası devreye girecek olan le ilgili çalışmalar son sürat devam ediyor. Uyum Komisyonu çalışmalarını Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a sundu. Kabinede 2 başkan yardımcısı ve 20 bakan olmak üzere toplam 22 kişi olacak.

İşte 24 Haziran sonrası yeni sistemin şifreleri!

24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye'de yeni bir dönemin kapısı aralanacak. 'nin kurduğu 5 uyum komisyonu çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'a sunulan taslaklar üzerinde ikinci ve üçüncü tur çalışmaları yapılıyor. AK Parti'nin yürüttüğü uyum çalışmaları kapsamında biri 22'li diğeri de 30'lu olmak üzere iki kabine seçeneği ortaya konuldu. 22'li kabine modeli ön plana çıkarken, seçimlerden hemen sonra Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yeni teşkilatlanmalar yapılacak. Bazı bakanlıklar birleştirilecek. İşte in işleyişi ve atılacak bazı adımlar:

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 08:17
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