İntihar Olenağı yüksek

Tüyler ürperten olay önceki gün İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. İddialara göre Ukraynalı Olena Tyhly, oturduğu binanın 12. katındaki balkonuna çıktı. Boynuna kemer taktı. Daha sonra da korkuluklardan aşağı sarktı. Canına kıydı. Genç kadını balkonda asılı gören vatandaşlar ise polisi aradı. Bölgeye giden ekipler, kameralarını incelemeye aldı. Genç kadının olay gecesi tekstilci sevgilisi M.N.A. ile eve girdiği anlaşıldı. Yakalanan şüpheli şunları anlattı: "Evliyim. 5 yıldır da Tyhly ile birlikteyim. Oturduğu dairenin kirasını ben ödüyorum. Olay günü Saat 05.00'da siteden ayrıldım. Çıkarken, 'Gözlerime iyi bak. Bu gözler seni hiç unutmayacak' dedi. Bahçeye indiğim sırada ise balkonuna çıkarak 'Seni seviyorum' diye bağırdı. Daha sonra eve gittim. Yatmadan önce, 'Ben yatıyorum, hadi öptüm' mesajı gönderdim. Bu mesaja karşılık vermedi. Mesaj gelmeyince de evli olduğum için telefonu kapattım. Uyandığımda olayı arkadaşlar arayarak haber verdi."
M.N.A., olay günü kameralara yansıdı.
Polis, olayı intihar olarak değerlendiriyor. M.N.A.'nın evli olması nedeniyle genç kadının bunalıma girdiği düşünülüyor...
Yunus Emre KAVAK
M.N.A., olay günü kameralara yansıdı.
Polis, olayı intihar olarak değerlendiriyor. M.N.A.'nın evli olması nedeniyle genç kadının bunalıma girdiği düşünülüyor...
Yunus Emre KAVAK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.