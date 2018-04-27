BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezinde görüşecek.
AK Parti heyeti, Büyük Birlik Partisi'ne çarşamba günü bir ziyaret gerçekleştirmiş, ziyarette 'cumhur ittifakı' masaya yatırılmıştı.
DESTİCİ: CUMHUR İTTİFAKININ YANINDAYIZ
Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici, AK Parti-BBP görüşmesine ilişkin,"Cumhur ittifakının yanındayız" demiş ve "İttifaka fitne sokmaya fırsat vermeyiz." ifadelerine yer vermişti.
Erdoğan Mustafa Destici ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile saat 15.00'de görüşecek.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezinde görüşecek.
Etiketler: Mustafa Destici , Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti , Büyük Birlik Partisi
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