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Erdoğan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı , BBP Genel Başkanı ile saat 15.00'de görüşecek.

Erdoğandan ittifak görüşmesi

BBP Genel Başkanı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı ile Genel Merkezinde görüşecek.

AK Parti heyeti, 'ne çarşamba günü bir ziyaret gerçekleştirmiş, ziyarette 'cumhur ittifakı' masaya yatırılmıştı.

DESTİCİ: CUMHUR İTTİFAKININ YANINDAYIZ

Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici, AK Parti-BBP görüşmesine ilişkin,"Cumhur ittifakının yanındayız" demiş ve "İttifaka fitne sokmaya fırsat vermeyiz." ifadelerine yer vermişti.

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 10:18
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