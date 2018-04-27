BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezinde görüşecek.



AK Parti heyeti, Büyük Birlik Partisi'ne çarşamba günü bir ziyaret gerçekleştirmiş, ziyarette 'cumhur ittifakı' masaya yatırılmıştı.



DESTİCİ: CUMHUR İTTİFAKININ YANINDAYIZ



Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici, AK Parti-BBP görüşmesine ilişkin,"Cumhur ittifakının yanındayız" demiş ve "İttifaka fitne sokmaya fırsat vermeyiz." ifadelerine yer vermişti.