BREZİLYALI İNEKLERİN KOKUSU, SAMSUN'DA KÖTÜ KOKUYA YOL AÇTI
Brezilya'dan Samsun Limanı'na getirilen gelen sığır yüklü geminin kokusu, şehri etkisi altını aldı. Samsun'a gelen 7 bin 374 sığır yüklü geminin pis kokusu, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili oldu. Gündelik hayatlarına devam etmek için sokağa çıkan vatandaşlar, pis kokudan rahatsız oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.