;
Yol Durumu
  1. ABD'deki tutuklu Türkler serbest bırakıldı

lı ineklerin kokusu, 'da kötü kokuya yol açtı

’dan Limanı’na getirilen gelen sığır yüklü geminin kokusu, şehri etkisi altını aldı. Pis kokunun etkisinde kalan Samsunlu vatandaşlar ise sabah kalktıklarından itibaren pis kokuya maruz kaldıklarını, yetkililerin bir an önce bu soruna çare bulmaları gerektiğini söylediler.


BREZİLYALI İNEKLERİN KOKUSU, SAMSUN'DA KÖTÜ KOKUYA YOL AÇTI
'dan Limanı'na getirilen gelen sığır yüklü geminin kokusu, şehri etkisi altını aldı. Samsun'a gelen 7 bin 374 sığır yüklü geminin pis kokusu, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili oldu. Gündelik hayatlarına devam etmek için sokağa çıkan vatandaşlar, pis kokudan rahatsız oldu.
Etiketler: , , , ,
  • 27 Nisan 2018, Cuma 17:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar